В Британии юноша признал себя виновным в резонансном убийстве трех девочек в Саутпорте

Британский подросток в понедельник, 20 января, признал себя виновным в убийстве трех девочек во время нападения с ножом на севере Англии в июле – преступлении, которое вызвало многодневные общенациональные беспорядки.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 18-летний Аксель Рудакубана, который ранее не признавал себя виновным в убийстве, в первый день судебного процесса в Коронном суде Ливерпуля признал свою вину.

Он признал себя виновным в убийстве шестилетней Бебе Кинг, семилетней Элси Дот Стэнкомб и девятилетней Алисы Дасилвы Агиар, которые были на танцевальном мероприятии в честь Тейлор Свифт в городе Саутпорт в июле.

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Рудакубана также признал себя виновным по 10 пунктам обвинений в покушении на убийство, связанном с нападением, а также в производстве смертельного яда рицин и хранении учебного пособия "Аль-Каиды".

Судья Джулиан Гус заявил, что вынесет приговор Рудакубане в четверг, 23 января.

Напомним, в конце июля тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в Саутпорте на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девочки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле Рудакубана родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

За преступления, связанные с беспорядками, посадили почти 400 человек. В октябре Рудакубане предъявили обвинение, связанное с терроризмом.