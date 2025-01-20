У Нідерландах біля притулку для українських біженців виявили муляж гранати

У неділю, 19 січня, у нідерландській провінції Лімбург неподалік судна-притулку для українських біженців поліція виявила предмет, схожий на ручну гранату.

Про це повідомив представник поліції NU.nl, пише "Європейська правда".

Зазначається, що біля судна-притулку для біженців з України, поблизу міста Мук, поліція виявила предмет схожий на ручну гранату.

Представник поліції повідомив, що правоохоронці були майже впевнені, що це граната. Припускали, що це може бути боєприпас часів Другої світової війни.

Реклама:

Втім після розслідування виявилося, що це муляж. Однак внаслідок інциденту 86 українських біженців тимчасово евакуювали до будівлі міської ради.

У жовтні у Баварії виник конфлікт між мером одного з містечок та окружним управлінням після того, як він заборонив реєструвати у громаді українців з тимчасовим захистом.

А у вересні у німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.

На початку січня 2025 року невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.