В Нидерландах возле приюта для украинских беженцев обнаружили муляж гранаты

В воскресенье, 19 января, в нидерландской провинции Лимбург неподалеку судна-убежища для украинских беженцев полиция обнаружила предмет, похожий на ручную гранату.

Об этом сообщил представитель полиции NU.nl, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что возле судна-убежища для беженцев из Украины, вблизи города Мук, полиция обнаружила предмет похожий на ручную гранату.

Представитель полиции сообщил, что правоохранители были почти уверены, что это граната. Предполагали, что это может быть боеприпас времен Второй мировой войны.

Реклама:

Впрочем после расследования оказалось, что это муляж. Однако в результате инцидента 86 украинских беженцев временно эвакуировали в здание городского совета.

В октябре в Баварии возник конфликт между мэром одного из городков и окружным управлением после того, как он запретил регистрировать в общине украинцев с временной защитой.

А в сентябре в немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев был обмазан свиной кровью.

В начале января 2025 года неизвестные разрисовали свастиками дом, где проживают украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.