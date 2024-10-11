Мер німецького міста заборонив реєструвати біженців з України

У Баварії виник конфлікт між мером одного з містечок та окружним управлінням після того, як він заборонив реєструвати у громаді українців з тимчасовим захистом.

Про це повідомляє BR24, пише "Європейська правда".

Ситуація виникла у курортному містечку Бад-Грісбах у Нижній Баварії, в окрузі Пассау. Місцевий мер Юрген Фундке заборонив адміністративному персоналу реєструвати у громаді нових українців з тимчасовим захистом. Внаслідок цього записи на реєстрацію 35 українців, які очікували на оформлення, скасували.

Водночас в окружному управлінні Пассау (Landratsamt) вважають, що розпорядження мера є незаконним.

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На запит журналістів в органі зазначили, що Бад-Грісбах зобов’язаний реєструвати українців, які звертаються з заявками. Якщо подальші перемовини з мером не закінчаться конструктивом, управління повинне буде діяти як наглядовий орган та віддати розпорядження Фундке виконати доручені йому обов’язки, та може навіть взяти на себе реєстрацію українських громадян.

"Я хочу подати приклад. Тому що для мене важлива справедливість у тому, як розподіляють біженців у межах району", – аргументує свою позицію Фундке.

На думку мера, громада вже "перевиконала" свою норму, і управлінню варто було би звернути увагу на громади, де ще майже немає українців з тимчасовим захистом.

"Якби кожен з 38 муніципалітетів району розмістив 10-15 українців, не було б ніяких проблем. А Бад-Грісбах вже на межі", – каже він.

З вересня у містечку в порожньому готелі проживали 100 українських громадян. Населення Бад-Грісбаха – близько 9300 мешканців. Кілька днів тому приїхали реєструватися ще 35 українців. Мер нарікає, що міську владу ніхто про це не попередив.

Власник готелю каже, що насправді ситуація дещо інакша – земельний уряд склав план, за яким у цьому закладі мають розселити близько сотні українців, з можливістю за потреби поселити до 170 осіб.

Не маючи офіційного місця реєстрації, українські громадяни "у підвішеному стані" і не можуть ані починати пошук роботи, ані подавати заявку на оформлення соцдопомоги, ані віддати дітей на навчання.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.