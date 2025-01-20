Шольц перед инаугурацией Трампа говорит, что связи с США "жизненно важны"

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник подчеркнул важность трансатлантических отношений и самостоятельности Европы накануне инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США.

Об этом глава немецкого правительства сказал в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, "трансатлантические отношения жизненно важны для Германии и Европы".

Берлин нуждается в "стабильных отношениях" с Вашингтоном, добавил он.

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Кроме того, канцлер отметил роль США в развитии демократии в Западной Германии и роли НАТО как гаранта безопасности Германии.

"Именно поэтому нам нужны стабильные отношения с США", – сказал он.

Шольц рассказал, что у него было два телефонных разговора с Трампом. Он назвал их "очень дружественными и хорошими".

Он также отметил стратегические преимущества Европы, заявив, что "как сообщество более чем 400 миллионов европейцев" регион имеет экономическую мощь и может "опираться на нашу собственную силу".

Ранее французский премьер Франсуа Байру предупредил, что Франция и Европа должны противостоять Трампу и его политике, иначе они будут "раздавлены".

Ряд европейских стран уже выражали обеспокоенность относительно президентства Трампа. В частности, в правительстве Германии ожидают, что именно ФРГ станет главной европейской "мишенью" торговых тарифов Трампа.

А в правительстве Британии опасаются, что в случае решения избранного президента США повысить тарифы для европейского экспорта Лондону придется урезать оборонный бюджет.