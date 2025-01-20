Чи зможе Словаччина знайти компроміс з Україною і чи втримається Фіцо при владі

Минулої п’ятниці, 17 січня, у Києві були готові зустріти прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, проте той відмовився від поїздки. Натомість столицю України відвідала делегація найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою.

Це важливо, адже у разі дострокових парламентських виборів (а їхня імовірність наразі виглядає досить високою) "Прогресивна Словаччина" має всі шанси здобути перше місце, а Шимечка – стати новим прем'єром.

Тож не дивно, що цей візит викликав справжній шквал ненависті у прем'єра Фіцо – він навіть заявив, що опозиційні політики прибули до Києва, щоб "поцілувати перстень Зеленському".

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поспілкувався з лідером словацької опозицїі про шляхи вирішення нинішньої кризи у відносинах Києва та Братислави, а також про політичну ситуацію у Словаччині. Повна версія інтерв’ю – в матеріалі "Фіцо вкотре бреше, але Словаччина – це не лише він". Інтерв'ю лідера словацької опозиції. Далі – основні тези Міхала Шимечки.

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Для мене головне повідомлення з моєї зустрічі з президентом Зеленським полягає в тому, що і українська сторона, і особисто президент готові до конструктивного діалогу щодо енергетики.

І це дуже важливий сигнал для Словаччини і, як я вважаю, для прем’єр-міністра також. І я сподіваюсь, що прем’єр Фіцо скористається цим і вестиме переговори.

Вирішення нинішніх проблем, як я бачу, полягає в тому, що спочатку ми маємо повернутися до нормального діалогу. А потім побачимо, куди це нас приведе.

Ще один важливий момент. Я не можу вести переговори за Словаччину. Я не є урядовцем, я опозиційний політик.

Для мене було важливо переконатися, що Україна готова до дебатів по всіх наших двосторонніх питаннях, у тому числі пов'язаних з енергетикою. І отримав запевнення у цьому від президента Зеленського.

І хоча у словацькому уряді кажуть, що рішення України припинити транзит російського газу завдає потужного удару по економіці країни, на мою думку, уряд Словаччини мав домовитися про контракти з іншими постачальниками з усього світу.

Залучати газ із максимально різних джерел, щоби зменшити для себе ризики. Це дозволить нам забезпечити Словаччину газом у середньостроковій перспективі, й за хорошою ціною.

Саме так зробили інші країни Європейського Союзу, і я вірю, що саме так вчинить і Словаччина.

Заяви Роберта Фіцо про те, що у Києві ми домовлялися про відправлення словацьких військ в Україну – це брехня.

Російська пропаганда та російська дезінформація відіграють дуже велику роль у розпалюванні антиукраїнських настроїв у Словаччині.

Одна з причин, чому я разом зі своїми колегами приїхав у Київ, – потрібно показати людям у Словаччині, що Україна не хотіла нашкодити нашій країні.

Адже джерелом цієї проблеми насамперед є Владімір Путін і розв’язана ним агресія. Якби він не почав криваву війну проти України 2014 року, можливо, у нас газ був би і сьогодні.

Важливо розуміти, що Словаччина – це не лише Роберт Фіцо. І я сподіваюся, що українці це розуміють.

Урядова більшість у Словаччині є крихкою.

Ситуація для уряду далеко не стабільна, а тому відставка є цілком можливою. Зрештою, це визнає і сам прем’єр Фіцо, називаючи дострокові вибори одним із можливих сценаріїв.

А грудневий візит Роберта Фіцо до Москви може ще більше сприяти нестабільності коаліції.

Зараз усю опозицію об’єднують питання зовнішньої політики. Точніше, цілий спектр питань, пов’язаних із зовнішнім курсом країни. Так само вся опозиція об’єднана у питанні відкликання прем'єр-міністра. Але, серед опозиційних партій є і певні конфлікти.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Фіцо вкотре бреше, але Словаччина – це не лише він". Інтерв'ю лідера словацької опозиції.