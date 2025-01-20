Сможет ли Словакия найти компромисс с Украиной и удержится ли Фицо у власти

В прошлую пятницу, 17 января, в Киеве были готовы встретить премьера Словакии Роберта Фицо, однако тот отказался от поездки. Зато столицу Украины посетила делегация крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с ее лидером Михалом Шимечкой.

Это важно, ведь в случае досрочных парламентских выборов (а их вероятность сейчас выглядит достаточно высокой) "Прогрессивная Словакия" имеет все шансы получить первое место, а Шимечка – стать новым премьером.

Неудивительно, что этот визит вызвал настоящий шквал ненависти у премьера Фицо – он даже заявил, что оппозиционные политики прибыли в Киев, чтобы "поцеловать перстень Зеленскому".

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с лидером словацкой оппозиции о путях решения нынешнего кризиса в отношениях Киева и Братиславы, а также о политической ситуации в Словакии. Полная версия интервью – в материале "Фицо в очередной раз врет, но Словакия – это не только он". Интервью лидера словацкой оппозиции. Далее – основные тезисы Михала Шимечки.

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Для меня главное сообщение из моей встречи с президентом Зеленским заключается в том, что и украинская сторона, и лично президент готовы к конструктивному диалогу по энергетике.

И это очень важный сигнал для Словакии и, как я считаю, для премьер-министра также. И я надеюсь, что премьер Фицо воспользуется этим и будет вести переговоры.

Решение нынешних проблем, как я вижу, заключается в том, что сначала мы должны вернуться к нормальному диалогу. А потом увидим, куда это нас приведет.

Еще один важный момент. Я не могу вести переговоры за Словакию. Я не являюсь чиновником, я оппозиционный политик.

Для меня было важно убедиться, что Украина готова к дебатам по всем нашим двусторонним вопросам, в том числе связанным с энергетикой. И получил заверения в этом от президента Зеленского.

И хотя в словацком правительстве говорят, что решение Украины прекратить транзит российского газа наносит мощный удар по экономике страны, по моему мнению, правительство Словакии должно было договориться о контрактах с другими поставщиками со всего мира.

Привлекать газ из максимально разных источников, чтобы уменьшить для себя риски. Это позволит нам обеспечить Словакию газом в среднесрочной перспективе, и по хорошей цене.

Именно так сделали другие страны Европейского Союза, и я верю, что именно так поступит и Словакия.

Заявления Роберта Фицо о том, что в Киеве мы договаривались об отправке словацких войск в Украину – это ложь.

Российская пропаганда и российская дезинформация играют очень большую роль в разжигании антиукраинских настроений в Словакии.

Одна из причин, почему я вместе со своими коллегами приехал в Киев, – нужно показать людям в Словакии, что Украина не хотела навредить нашей стране.

Ведь источником этой проблемы прежде всего является Владимир Путин и развязанная им агрессия. Если бы он не начал кровавую войну против Украины в 2014 году, возможно, у нас газ был бы и сегодня.

Важно понимать, что Словакия – это не только Роберт Фицо. И я надеюсь, что украинцы это понимают.

Правительственное большинство в Словакии является хрупким.

Ситуация для правительства далеко не стабильна, а потому отставка вполне возможна. В конце концов, это признает и сам премьер Фицо, называя досрочные выборы одним из возможных сценариев.

А декабрьский визит Роберта Фицо в Москву может еще больше способствовать нестабильности коалиции.

Сейчас всю оппозицию объединяют вопросы внешней политики. Точнее, целый спектр вопросов, связанных с внешним курсом страны. Так же вся оппозиция объединена в вопросе отзыва премьер-министра. Но, среди оппозиционных партий есть и определенные конфликты.

Полное интервью – в материале "Фицо в очередной раз врет, но Словакия – это не только он". Интервью лидера словацкой оппозиции.