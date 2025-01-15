Партія Фіцо у Словаччині втрачає рейтинги, опозиція може розраховувати на більшість

Якби парламентські вибори у Словаччині відбулись найближчим часом, нинішня коаліція на чолі з премʼєр-міністром Робертом Фіцо не мала б достатньо голосів для отримання більшості.

Про це свідчить останнє опитування NMS Market Research Slovakia, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, рейтинг партії Фіцо Smer-SD нині становить 18,4%. У разі, якби у країні відбулись вибори до парламенту, вона б поступилась опозиційний "Прогресивній Словаччині" (23,9%).

Інша велика партія коаліції – "Голос" чинного президента Петера Пеллегріні – могла б розраховувати на третє місце з 11,5%, а молодший партнер коаліції, ультраправа Словацька національна партія, не подолала б виборчий барʼєр (2,1%).

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Майже 9% в опитуванні NMS здобуває ультраправий словацький рух "Республіка", але навіть із ним партії Фіцо та Пеллегріні не матимуть більшості – лише 71 мандат із 150.

Натомість опозиційні партії на чолі з "Прогресивною Словаччиною" зможуть сформувати більшість у 79 голосів лише в альянсі з популістським рухом "Словаччина" Ігоря Матовича – колишнього премʼєра, який у 2021 році спровокував політичну кризу, що майже поховала тодішній уряд.

Нещодавно Роберт Фіцо поскаржився, що його коаліція "йде до пекла", але заявив, що без досягнення домовленості всередині її єдиним виходом будуть дострокові вибори.

Тим часом прозахідні словацькі опозиційні партії готують вотум недовіри уряду Фіцо.