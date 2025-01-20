У Литві сподіваються на послідовність зовнішньої політики США за Трампа
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс очікує від нової американської адміністрації на чолі з республіканцем Дональдом Трампом послідовності у зовнішній та безпековій політиці.
Його слова цитує литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".
Будріс заявив, що Литва очікує "максимальної послідовності у зовнішній і безпековій політиці США, зміцнення трансатлантичних зв'язків і більшого безпекового виміру в загальній взаємодії США в регіоні".
"Ми з нетерпінням чекаємо конструктивних відносин і перших призначень. Ми вже знаємо багато імен, і з нетерпінням чекаємо на інші", – сказав він.
За словами литовського міністра, головний інтерес Литви полягає в тому, щоб збільшити присутність США в регіоні.
"Ми сподіваємося, що партнерські відносини, які США побудували за стільки років, будуть не тільки збережені, але й розвиватимуться далі", – наголосив Будріс.
Очільник литовського МЗС висловив сподівання на рішення щодо питань російсько-української війни.
Раніше французький прем'єр Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".
А німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.
Польський президент Анджей Дуда висловив сподівання, що президентство Трампа у США принесе Польщі "чотири роки хорошої політики".