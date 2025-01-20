У Литві сподіваються на послідовність зовнішньої політики США за Трампа

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс очікує від нової американської адміністрації на чолі з республіканцем Дональдом Трампом послідовності у зовнішній та безпековій політиці.

Його слова цитує литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що Литва очікує "максимальної послідовності у зовнішній і безпековій політиці США, зміцнення трансатлантичних зв'язків і більшого безпекового виміру в загальній взаємодії США в регіоні".

"Ми з нетерпінням чекаємо конструктивних відносин і перших призначень. Ми вже знаємо багато імен, і з нетерпінням чекаємо на інші", – сказав він.

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За словами литовського міністра, головний інтерес Литви полягає в тому, щоб збільшити присутність США в регіоні.

"Ми сподіваємося, що партнерські відносини, які США побудували за стільки років, будуть не тільки збережені, але й розвиватимуться далі", – наголосив Будріс.

Очільник литовського МЗС висловив сподівання на рішення щодо питань російсько-української війни.

Раніше французький прем'єр Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

А німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.

Польський президент Анджей Дуда висловив сподівання, що президентство Трампа у США принесе Польщі "чотири роки хорошої політики".