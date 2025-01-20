Дуда вірить, що президентство Трампа принесе Польщі "чотири роки хорошої політики"

Польський президент Анджей Дуда висловив сподівання, що президентство Дональда Трампа у США принесе Польщі "чотири роки хорошої політики".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда заявив перед від’їздом на Всесвітній економічний форум у Давос, його цитує PAP.

За його словами, саміт буде пов'язаний з "важливими політичними подіями, які, очевидно, вплинуть або вже впливають на європейську і світову економіку", серед них – й інавгурація Трампа.

Дуда зазначив, що зустрічався з Трампом тоді, коли "багато хто дуже сумнівався, чи є у нього шанси знову стати президентом США".

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Він додав, що співпраця з Трампом під час його першого терміну пройшла дуже добре.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що нашим пріоритетом під час польського головування в Раді ЄС є побудова відносин між ЄС і Сполученими Штатами", – сказав Дуда.

Він вважає, що друге президентство Трампа "принесе Польщі чотири роки хорошої політики", яка зміцнить зв'язки з США.

На його думку, Дональд Трамп "завжди ставився до нас по-дружньому і чудово розуміє справи нашої частини Європи".

На запитання, чи не шкодує він про свою відсутність на інавгурації Трампа у Вашингтоні, Дуда відповів: "Я не маю жодних сумнівів щодо моїх хороших стосунків з президентом Дональдом Трампом, і мені не потрібно стояти в натовпі, щоб продемонструвати ці стосунки".

Раніше французький прем'єр Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

А німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.