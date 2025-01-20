В Литве надеются на последовательность внешней политики США при Трампе

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ожидает от новой американской администрации во главе с республиканцем Дональдом Трампом последовательности во внешней политике и политике безопасности.

Его слова цитирует литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что Литва ожидает "максимальной последовательности во внешней политике США и политике безопасности, укрепления трансатлантических связей и большего измерения безопасности в общем взаимодействии США в регионе".

"Мы с нетерпением ждем конструктивных отношений и первых назначений. Мы уже знаем много имен, и с нетерпением ждем других", – сказал он.

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По словам литовского министра, главный интерес Литвы заключается в том, чтобы увеличить присутствие США в регионе.

"Мы надеемся, что партнерские отношения, которые США построили за столько лет, будут не только сохранены, но и будут развиваться дальше", – подчеркнул Будрис.

Глава литовского МИД выразил надежду на решение по вопросам российско-украинской войны.

Ранее французский премьер Франсуа Байру предупредил, что Франция и Европа должны противостоять Трампу и его политике, иначе они будут "раздавлены".

А немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул важность трансатлантических отношений и самостоятельности Европы.

Польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что президентство Трампа в США принесет Польше "четыре года хорошей политики".