Байден підтвердив, що залишив Трампу листа

Президент США Джо Байден підтвердив, що залишив в Овальному кабінеті листа для свого попередника і наступника на посаді Дональда Трампа.

Про це він сказав у відповідь на питання журналістів біля Білого дому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

На питання, чи написав Байден листа Трампу, той відповів: "Так".

Водночас поки ще чинний президент США відмовився розкривати деталі написаного, заявивши, що "це між Трампом і мною".

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Сам Дональд Трамп у 2021 році також залишив Байдену листа, який той назвав "дуже великодушним".

Як відомо, Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, складе присягу і стане 47-м президентом США.

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".

Байден із першою леді Джилл Байден уже зустріли подружжя Трампів біля Білого дому, після чого вони спільно вирушать на інавгурацію.