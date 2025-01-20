ЗМІ дізнались, про що говоритиме Трамп в інавгураційній промові

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, яке ознайомилось із нотатками промови Трампа, інформує "Європейська правда".

У своїй промові Трамп зазначатиме, що повертається у Білий дім "з упевненістю й оптимізмом, що ми перебуваємо на початку нової захопливої ери національного успіху".

"Країною прокочується хвиля змін. Сьогодні я звертаюся до американців із посланням про те, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєздатністю найбільшої цивілізації в історії", – наводить WSJ нотатки обраного президента США.

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За словами людей, знайомих із ходом підготовки до інавгурації, в інавгураційній промові 2017 року Трамп нарікав на "американську бійню", а цьогоріч його промова буде більш оптимістичною.

Водночас припускають, що Трамп може відхилитися від сценарію.

Крім того, очікується, що 47-й президент відмовиться від піднесеної риторики своїх попередників і прямо опише найгостріші, на його думку, національні проблеми та шляхи їх вирішення.

Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

За даними ЗМІ, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну найближчими днями після інавгурації.

Серед опитаних американців 46% вірять, що прихід Трампа до влади посприяє більшому миру й стабільності у світі; серед його прихильників такої думки 88%.

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