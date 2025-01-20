"Ласкаво просимо додому": Байден привітав Трампа з поверненням у Білий дім

Майбутній президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп уранці 20 січня прибули до Білого дому для традиційного чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

На відео видно, як четверо перемовляються між собою про щось, після чого заходять у Білий дім для чаювання.

Реклама:

‘Welcome home,’ says Biden as the Trumps arrive for tea pic.twitter.com/tElOo3HG1x – Danny Kemp (@dannyctkemp) January 20, 2025

Сам Байден поділився у X (Twitter) фото з Білого дому, заявивши, що служіння американському народові було "честю всього його життя".

It has been the honor of our lifetimes to serve you, the American people. pic.twitter.com/OvrCIyWBd3 – President Biden (@POTUS) January 20, 2025

За традицією, президент США, який залишає посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію приведення до присяги, а перед цим обоє разом із першими леді беруть участь у чаюванні в Білому домі.

Ця традиція була започаткована у 1837 році Мартіном Ван Бюреном та Ендрю Джексоном. Водночас Трамп проігнорував її у 2021 році, коли переміг Джо Байден.

Як відомо, Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, складе присягу і стане 47-м президентом США.

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".

Перед інавгурацією Трампа канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.