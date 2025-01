"Ласкаво просимо додому": Байден привітав Трампа з поверненням у Білий дім

Майбутній президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп уранці 20 січня прибули до Білого дому для традиційного чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

На відео видно, як четверо перемовляються між собою про щось, після чого заходять у Білий дім для чаювання.

‘Welcome home,’ says Biden as the Trumps arrive for tea pic.twitter.com/tElOo3HG1x

Сам Байден поділився у X (Twitter) фото з Білого дому, заявивши, що служіння американському народові було "честю всього його життя".

It has been the honor of our lifetimes to serve you, the American people. pic.twitter.com/OvrCIyWBd3