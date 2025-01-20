Байден подтвердил, что оставил Трампу письмо

Президент США Джо Байден подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для своего предшественника и преемника на посту Дональда Трампа.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов возле Белого дома, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

На вопрос, написал ли Байден письмо Трампу, тот ответил: "Да".

В то же время пока еще действующий президент США отказался раскрывать детали написанного, заявив, что "это между Трампом и мной".

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Сам Дональд Трамп в 2021 году также оставил Байдену письмо, которое тот назвал "очень великодушным".

Как известно, Дональд Трамп в понедельник, 20 января, примет присягу и станет 47-м президентом США.

По данным СМИ, избранный президент США в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".

Байден с первой леди Джилл Байден уже встретили супругов Трампов возле Белого дома, после чего они совместно отправятся на инаугурацию.