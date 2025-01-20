Фон дер Ляєн після інавгурації Трампа: сподіваємось на тісну співпрацю

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа із другим президентським терміном і висловила сподівання на тісну співпрацю між ЄС та США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Як зазначила фон дер Ляєн, Євросоюз "розраховує на тісну співпрацю" з Трампом у вирішенні глобальних проблем".

Вона додала, що разом США і Європа "можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку".

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"У цьому полягає незмінна сила трансатлантичного партнерства", – зауважила президентка ЄК.

У своїй інавгураційній промові новий президент США оголосив про початок "золотої доби Америки".

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.