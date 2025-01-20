Фон дер Ляйен после инаугурации Трампа: надеемся на тесное сотрудничество

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа со вторым президентским сроком и выразила надежду на тесное сотрудничество между ЕС и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз "рассчитывает на тесное сотрудничество" с Трампом в решении глобальных проблем".

Она добавила, что вместе США и Европа "могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность".

Реклама:

"В этом заключается неизменная сила трансатлантического партнерства", – отметила президент ЕК.

В своей инаугурационной речи новый президент США объявил о начале "золотого века Америки".

Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, до завершения второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.

Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.