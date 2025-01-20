У Бундестазі обговорять пропозицію про заборону ультраправої "АдН"

Німецький Бундестаг наступного тижня обговорить пропозицію щодо заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Zeit, інформує "Європейська правда".

Депутатка від СДПН Кармен Вегге, яка внесла пропозицію разом із міжпартійною групою, закликала депутатів підтримати проєкт.

Мета пропозиції полягає в тому, щоб Бундестаг ухвалив рішення про порушення справи про заборону "АдН".

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Потім Федеральний конституційний суд у Карлсруе відповідатиме за розгляд і ухвалення рішення про заборону.

Клопотання про заборону партії може бути подано до Федерального конституційного суду Бундестагом, Бундесратом або федеральним урядом.

Вирішальним фактором для успіху є те, чи можна довести, що партія активно діє проти вільного демократичного основного ладу держави.

У листопаді минулого року група з понад 100 депутатів Бундестагу від різних партій подала таку заяву.

У ній вони стверджували, що "АдН" протистоїть цим центральним фундаментальним принципам. Серед іншого, вона ставить під сумнів людську гідність мігрантів, людей з інвалідністю, та людей з негетеронормативною сексуальністю, прагне націоналістичної держави та применшує злочини нацистів.

Німецький канцлер Олаф Шольц у грудні виступив проти заборони "АдН".

Поки що невідомо, чи буде Бундестаг обговорювати цю пропозицію до виборів. Початкове обговорення ще не внесено до порядку денного сесій наступного тижня.

У Федеративній Республіці Німеччина були заборонені лише дві партії: Соціалістична партія Німеччини в 1952 році, яка була заснована в 1949 році внаслідок злиття колишніх членів НСДАП, і сталінська Комуністична партія Німеччини (КПН) в 1956 році.

У передвиборчій програмі "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро. Нещодавно її лідерка заявила, що хоче запустити заморожений російський газопровід "Північний потік".

Партію відкрито підтримує американський мільярдер Ілон Маск.