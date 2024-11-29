"АдН" іде на вибори, пропонуючи вихід із ЄС і припинення санкцій проти РФ

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" в проєкті передвиборчої програми пропонує вихід країни з Європейського Союзу, Паризької кліматичної угоди та валюти євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Політична програма "АдН" викладена у 85-сторінковому документі, який має бути ухвалений на партійній конференції 11-12 січня.

У ній Європейський Союз звинувачується в тому, що в останні роки він наполегливо просувається вперед у своєму перетворенні на "наддержаву з плановою економікою".

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"Ми вважаємо за необхідне, щоб Німеччина вийшла з Європейського Союзу і створила нову європейську спільноту", – йдеться там.

Також програма містить заклик до посилення законів про аборти, припинення економічних санкцій проти Росії та повторного введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік".

Крім того, "Альтернатива для Німеччини" закликає "покласти край хибному шляху постійної фінансової допомоги, знову запровадивши національну валюту", і вийти з Паризької кліматичної угоди.

Серед інших заходів програми – заборона абортів і зобов'язання для вагітних жінок переглядати ультразвукові знімки дитини під час консультацій, "щоб вони знали, на якій стадії розвитку перебуває дитина".

Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року після того, як з федеральної урядової коаліції вийшла Вільна демократична партія.

Нещодавно стало відомо, що вільні демократи мали таємний план розвалу коаліції, що загнало партію в кризу.