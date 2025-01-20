В Бундестаге обсудят предложение о запрете ультраправой "АдГ"

Немецкий Бундестаг на следующей неделе обсудит предложение о запрете ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Zeit, информирует "Европейская правда".

Депутат от СДПГ Кармен Вегге, которая внесла предложение вместе с межпартийной группой, призвала депутатов поддержать проект.

Цель предложения заключается в том, чтобы Бундестаг принял решение о возбуждении дела о запрете "АдГ".

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Затем Федеральный конституционный суд в Карлсруэ будет отвечать за рассмотрение и принятие решения о запрете.

Ходатайство о запрете партии может быть подано в Федеральный конституционный суд Бундестагом, Бундесратом или федеральным правительством.

Решающим фактором для успеха является то, можно ли доказать, что партия активно действует против свободного демократического основного строя государства.

В ноябре прошлого года группа из более 100 депутатов Бундестага от разных партий подала такое заявление.

В нем они утверждали, что "АдГ" противостоит этим центральным фундаментальным принципам. Среди прочего, она ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, людей с инвалидностью, и людей с негетеронормативной сексуальностью, стремится к националистическому государству и преуменьшает преступления нацистов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в декабре выступил против запрета "АдН".

Пока неизвестно, будет ли Бундестаг обсуждать это предложение до выборов. Первоначальное обсуждение еще не внесено в повестку дня сессий на следующей неделе.

В Федеративной Республике Германия были запрещены только две партии: Социалистическая партия Германии в 1952 году, которая была основана в 1949 году в результате слияния бывших членов НСДАП, и сталинская Коммунистическая партия Германии (КПГ) в 1956 году.

В предвыборной программе "Альтернатива для Германии" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет запустить замороженный российский газопровод "Северный поток".

Партию открыто поддерживает американский миллиардер Илон Маск.