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США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди

Середа, 4 листопада 2020, 15:12

США, після трьох років затримки, стали першою у світі країною, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Президент США Дональд Трамп анонсував цей крок ще у червні 2017 року, назвавши цей договір "поганим" для американців. Затримка з виходом пов’язана зі складною процедурою, прописаною в угоді саме через побоювання, що Штати можуть захотіти вийти з угоди. 

Жодна з країн-учасниць не може подавати повідомлення про вихід раніше ніж через три роки з дати ратифікації - це 4 листопада 2016 року, а вихід може відбутися через 12 місяців після подання. Саме тому офіційний вихід США з угоди відбувся сьогодні. 

Штати ще можуть повернутися до угоди, якщо так вирішить наступний президент. 

Паризька кліматична угода була укладена у 2015 році для спільної боротьби з ризиками зміни клімату. Її мета - втримати зростання середньої світової температури на рівні на рівні менше 2 °C від доіндустріального рівня, а в найкращому варіанті - менше 1,5 °C від доіндустріального рівня.

США відповідальні приблизно за приблизно 15% викидів парникових газів у світі. 


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