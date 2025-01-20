У Трампа подтвердили, что США снова выйдут из Парижского климатического соглашения

Президент США Дональд Трамп снова примет решение о выходе страны из Парижского климатического соглашения – крупнейшего международного соглашения о сокращении парниковых выбросов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление о выходе США из Парижского климатического соглашения распространил Белый дом в день, когда Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США.

Оно отражает скептицизм Трампа в отношении глобального потепления, которое он назвал мистификацией, и соответствует его намерениям освободить американские нефтегазодобывающие компании от ограничений на добычу.

Реклама:

Соединенные Штаты уже являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа чему способствовала технология гидроразрыва пласта и высокие мировые цены после вторжения России в Украину.

Сейчас США занимают второе место в мире по объемам выбросов парниковых газов после Китая, и их выход из Парижского климатического соглашения подрывает глобальные амбиции по сокращению этих выбросов.

Трамп уже выводил США из Парижского соглашения во время первого президентского срока, но этот процесс был отменен при президентстве Джо Байдена в 2021 году.

На этот раз выход, вероятно, займет год, поскольку Трамп не будет связан первоначальным трехлетним обязательством по соглашению.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.