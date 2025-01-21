Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об отсрочке на 75 дней запрета популярного приложения TikTok, которое должно было быть закрыто 19 января.

Об этом со ссылкой на Белый дом и CNN пишет "Европейская правда".

В указе Трамп предложил правительству США стать половиной владельца американского бизнеса TikTok в обмен на сохранение приложения.

Указ Трампа, подписанный через несколько часов после его инаугурации в понедельник, 20 января, повторяет его предыдущие обещания и приказывает генеральному прокурору не применять закон, чтобы дать его команде время "определить соответствующий курс действий по TikTok".

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В заявлении говорится, что 75-дневная отсрочка поможет администрации Трампа попытаться "определить соответствующий курс на будущее упорядоченным способом, который защитит национальную безопасность, избегая внезапного закрытия коммуникационной платформы, которой пользуются миллионы американцев".

Как передает CNN, в понедельник, 20 января, Трамп заявил журналистам, что изменил свое мнение о TikTok, потому что "начал им пользоваться".

"И помните, что TikTok в основном касается детей, маленьких детей. Если Китай собирается получать из него информацию о маленьких детях, честно говоря, я думаю, что у нас есть большие проблемы, чем это", – заявил он.

Кроме этого, он также сказал журналистам, что подписанное им соглашение с TikTok дает ему право либо "продать его, либо закрыть".

"Я имею право либо продать его, либо закрыть, и мы примем это решение", – добавил новый американский президент.

В то же время вещатель отметил, что окончательная судьба TikTok в Америке остается под вопросом, ведь непонятно, захочет ли китайский владелец TikTok, компания ByteDance, продавать его покупателю, даже если это будет сделка, заключенная при посредничестве Трампа.

Напомним, еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США из-за принятого почти год назад закона, требующего от TikTok отмежеваться от китайского владельца под угрозой запрета.

Трамп пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok, и заявил, что уже в понедельник, 20 января, после своей инаугурации, издаст указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok.

Китай, в свою очередь, призвал Соединенные Штаты прислушаться к "рациональным голосам " по TikTok.