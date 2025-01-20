Китай закликає США прислухатися до "раціональних голосів" на тлі заборони TikTok

Китай закликав Сполучені Штати прислухатися до "раціональних голосів" щодо соціальної платформи TikTok, оскільки закон про заборону застосунку набув чинності.

Про це пише AFP, цитуючи слова речниці китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін, передає "Європейська правда".

Речниця китайського МЗС висловила сподівання, що американська сторона "серйозно прислухається до раціональних голосів і забезпечить відкрите, чесне, справедливе і недискримінаційне бізнес-середовище для суб'єктів ринку з усіх країн, що працюють в США".

"TikTok працює в Сполучених Штатах протягом багатьох років і користується великою любов'ю американських користувачів", – заявила вона.

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Представниця китайського зовнішньополітичного відомства заявила, що TikTok "відіграє позитивну роль у сприянні внутрішній зайнятості та стимулюванні споживання в США".

Нагадаємо, ще до кінця доби 18 січня застосунок TikTok почав ставати недоступним у США через ухвалений майже рік тому закон, що вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника під загрозою заборони.

Обраний американський президент Дональд Трамп більш прихильно ставиться до TikTok і недавно казав, що не бачить причин відмовлятися від платформи, похвалившись своїми показниками охоплення.

Відтак він пообіцяв відтермінувати блокування платформи TikTok, та заявив, що вже у понеділок, 20 січня, після своєї інавгурації, видасть указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok.