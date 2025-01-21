Трамп призупинив зовнішню допомогу США на 90 днів для перегляду програм

Американський президент Дональд Трамп підписав у понеділок, 20 січня, указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Про це із посиланням на Білий дім та AP пише "Європейська правда".

У документі зазначається, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Також там вказується, що допомога іншим державами "сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".

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Відтак Трамп заявив, що "жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Як передає агентство, державний секретар Марко Рубіо заявив членам Сенатського комітету з міжнародних відносин під час слухань щодо його затвердження, що "кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три запитання: "Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".

Зазначається, що указ, підписаний Трампом, залишає за Рубіо або призначеною ним особою право приймати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням.

Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку є основними відомствами, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.

Зауважимо, Рубіо відразу після затвердження в Сенаті на посаду заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.

Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Нещодавно європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду.