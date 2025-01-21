Трамп приостановил внешнюю помощь США на 90 дней для пересмотра программ

Американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник, 20 января, указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Об этом со ссылкой на Белый дом и AP пишет "Европейская правда".

В документе отмечается, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают интересам Америки, а во многих случаях противоречат американским ценностям".

Также там указывается, что помощь другим государствами "способствует дестабилизации мирового мира, продвигая идеи в иностранных странах, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям как внутри стран, так и между ними".

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Поэтому Трамп заявил, что "ни одна дальнейшая внешняя помощь Соединённых Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединённых Штатов".

Как передает агентство, государственный секретарь Марко Рубио заявил членам Сенатского комитета по международным отношениям во время слушаний по его утверждению, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три вопроса: "Делает ли это Америку более безопасной? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?".

Отмечается, что указ, подписанный Трампом, оставляет за Рубио или назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением.

Государственный департамент и Агентство США по международному развитию являются основными ведомствами, которые осуществляют надзор за иностранной помощью.

Заметим, Рубио сразу после утверждения в Сенате на должность заявил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждой стороне придется чем-то поступиться.

Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

А канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Трамп не отменит всю помощь Украине после вступления в должность.