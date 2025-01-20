Шольц не очікує "негайного обвалу" допомоги Україні з боку США за Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що майбутній президент США Дональд Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду.

Про це він сказав на заході, організованому виданням Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Шольц підкреслив, що не очікує негайного припинення американської допомоги Україні після інавгурації Трампа.

"Я не очікую негайного обвалу в підтримці України з боку США в найближчому майбутньому", – сказав він, додавши, що ще належить побачити, якою буде ситуація "в довгостроковій перспективі".

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Німецький канцлер пояснив, що його оцінка повʼязана з намірами Трампа досягти порозуміння і вирішення конфлікту найближчим часом і обговорити це з Владіміром Путіним.

Він водночас застеріг, що таке вирішення війни не повинно відбутись "через голови українців та Європи".

Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Також він обіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду.

Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.

На передінавгураційному мітингу у Вашингтоні Трамп учергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.