Трамп снова призывает ЕС покупать больше энергоресурсов США, чтобы избежать тарифов

Президент США Дональд Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать новых тарифов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Трамп общался с журналистами в Белом доме после своей инаугурации в понедельник.

"Единственное, что они (европейцы. – Ред.) могут сделать быстро – это купить наши нефть и газ", – сказал Трамп журналистам.

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"Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать наши нефть и газ", – добавил он.

Европейский Союз, а также некоторые азиатские правительства рассматривают возможность закупки большего количества энергоносителей у крупнейшего в мире производителя нефти и экспортера сжиженного природного газа. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление российского сжиженного газа.

Трамп стремится активизировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, который фактически заблокировал бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также отменил запрет администрации Байдена на утверждение новых заводов по экспорту СПГ.

"Мы собираемся заработать много денег на энергетике. Мы имеем больше, чем кто-либо другой", – заявил Трамп.

Трамп также заявил, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля.

А еще Дональд Трамп отменил десятки решений Джо Байдена сразу после вступления в должность.