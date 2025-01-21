Прем'єр Британії каже про нову терористичну загрозу на тлі резонансного вбивства у Саутпорті

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вбивство трьох дівчат у Саутпорті в липні минулого року свідчить про те, що Британія стикається з новим типом терористичної загрози у вигляді екстремального насильства, яке здійснюють одинаки.

Про це він сказав під час пресконференції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що "сувора правда полягає в тому, що цей випадок є ознакою того, що Британія стикається з новою загрозою".

"Тероризм змінився", – наголосив він.

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Британський прем’єр зауважив, що у минулому переважаючою загрозою були високоорганізовані групи з чіткими політичними намірами, такі як "Аль-Каїда".

"Ця загроза, звичайно, залишається, але зараз поряд з нею ми також бачимо акти крайнього насильства, що здійснюються одинаками, невдахами, молодими людьми, які у своїй спальні отримують доступ до всіляких матеріалів в Інтернеті, відчайдушно бажаючи прославитися, іноді натхненні традиційними терористичними групами, але зациклені на цьому крайньому насильстві, здавалося б, заради нього самого", – сказав він.

Відтак Стармер запевнив, що закони країни про тероризм можуть бути змінені, якщо це буде потрібно.

Зазначимо, 20 січня британський підліток визнав себе винним у вбивстві трьох дівчат під час нападу з ножем на півночі Англії в липні – злочині, який спричинив кількаденні загальнонаціональні заворушення.

Як відомо, наприкінці липня тоді 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у Саутпорті на північному заході Англії під час заняття з танців. Внаслідок цього загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж він народився в Уельсі, його батьки є християнами.

За злочини, пов'язані із заворушеннями, ув'язнили майже 400 людей. У жовтні нападнику оголосили звинувачення, пов’язане з тероризмом.