Премьер Британии говорит о новой террористической угрозе на фоне убийства в Саутпорте

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что убийство трех девочек в Саутпорте в июле прошлого года свидетельствует о том, что Великобритания сталкивается с новым типом террористической угрозы в виде экстремального насилия, которое совершают одиночки.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что "суровая правда заключается в том, что этот случай является признаком того, что Великобритания сталкивается с новой угрозой".

"Терроризм изменился", – подчеркнул он.

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Британский премьер отметил, что в прошлом преобладающей угрозой были высокоорганизованные группы с четкими политическими намерениями, такие как "Аль-Каида".

"Эта угроза, конечно, остаётся, но сейчас наряду с ней мы также видим акты крайнего насилия, совершаемые одиночками, неудачниками, молодыми людьми, которые в своей спальне получают доступ к всевозможным материалам в Интернете, отчаянно желая прославиться, иногда вдохновлённые традиционными террористическими группами, но зацикленные на этом крайнем насилии, казалось бы, ради него самого", – сказал он.

Поэтому Стармер заверил, что законы страны о терроризме могут быть изменены, если это потребуется.

Отметим, 20 января британский подросток признал себя виновным в убийстве трех девочек во время нападения с ножом на севере Англии в июле – преступлении, которое вызвало многодневные общенациональные беспорядки.

Как известно, в конце июля тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в Саутпорте на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девочки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле он родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

За преступления, связанные с беспорядками, посадили почти 400 человек. В октябре нападавшему объявили обвинение, связанное с терроризмом.