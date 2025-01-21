У Німеччині стурбовані рішеннями Трампа про вихід з кліматичної угоди та ВООЗ

В уряді Німеччини висловили стурбованість "турборішеннями" нового президента США Дональда Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міністр економіки і кліматичних питань Роберт Габек, який є співлідером німецьких "Зелених", сказав, що відчуває стурбованість і розчарування через оголошення Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди, і це "фатальний сигнал для світу".

Він додав, що вважає такий крок США "початком історичного провалу". "Це не був гарний день ні для Німеччини, ні для Європи, ні для світової спільноти", – сказав Габек.

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Міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах, який представляє СДПН, зі свого боку висловив стурбованість анонсованим виходом США із ВООЗ і назвав цей крок "серйозним ударом по міжнародній боротьбі з глобальними кризами у сфері охорони здоров’я".

Він додав, що Берлін намагатиметься переконати Трампа змінити думку про роль організації.

"Без внесків США для ВООЗ буде набагато складніше допомагати країнам, що постраждали від спалахів інфекційних захворювань чи природних катастроф. Багато програм для боротьби з наслідками голоду, воєн, стихійних лих фінансуються з цих коштів… Глобальна безпека у сфері охорони здоров’я – в інтересах усіх країн, включно із США", – наголосив Лаутербах.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, Трамп наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.

Також Трамп призупинив зовнішню допомогу США на 90 днів для перегляду програм.