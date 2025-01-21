В Германии обеспокоены решениями Трампа о выходе из климатического соглашения и ВОЗ

В правительстве Германии выразили обеспокоенность "турборешениями" нового президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Министр по экономике и климатическим вопросам Роберт Хабек, сопредседатель немецких "Зеленых", сказал, что испытывает обеспокоенность и разочарование из-за объявления Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения, и это "роковой сигнал для мира".

Он добавил, что считает такой шаг США "началом исторического провала". "Это не был хороший день ни для Германии, ни для Европы, ни для мирового сообщества", – сказал Хабек.

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Министр здравоохранения Карл Лаутербах, представляющий социал-демократов, со своей стороны выразил обеспокоенность анонсированным выходом США из ВОЗ и назвал этот шаг "серьезным ударом по международной борьбе с глобальными кризисами в сфере здравоохранения".

Он добавил, что Берлин будет пытаться убедить Трампа изменить мнение о роли организации.

"Без взносов США для ВОЗ будет гораздо сложнее помогать странам, пострадавшим от вспышек инфекционных заболеваний или природных катастроф. Многие программы для борьбы с последствиями голода, войн, стихийных бедствий финансируются из этих средств... Глобальная безопасность в сфере здравоохранения – в интересах всех стран, включая США", – подчеркнул Лаутербах.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп осуществил обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, Трамп приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения.

Также Трамп приостановил внешнюю помощь США на 90 дней для пересмотра программ.