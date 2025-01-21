В Словении произошла авария на шахте: есть погибший и пропавшие без вести
В результате аварии на угольной шахте на северо-востоке Словении погиб по меньшей мере один горняк, еще двое пропали без вести.
Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".
Вода внезапно хлынула в шахту в городе Велене в понедельник вечером, сообщили официальные лица и СМИ. Большинству шахтеров удалось спастись, но трое остались в ловушке, один из них погиб.
Генеральный директор шахты Марко Мавец заявил, что шансы на то, что двое пропавших горняков еще живы, невелики.
Спасательные работы были затруднены из-за ила и воды, накопившихся в шахте. Причина аварии пока не известна.
Президент Словении Наташа Пирц Мусар призвала провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем и обеспечить безопасность всех шахтеров.
Уголь в Велене добывается на глубине более 500 метров под землей.
Двое шахтеров погибли в результате несчастного случая в Велене в 2003 году.
Напомним, летом на одной из старейших шахт Польши произошла серьезная авария.
А в результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли трое горняков.