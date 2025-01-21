В Словении произошла авария на шахте: есть погибший и пропавшие без вести

В результате аварии на угольной шахте на северо-востоке Словении погиб по меньшей мере один горняк, еще двое пропали без вести.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Вода внезапно хлынула в шахту в городе Велене в понедельник вечером, сообщили официальные лица и СМИ. Большинству шахтеров удалось спастись, но трое остались в ловушке, один из них погиб.

Генеральный директор шахты Марко Мавец заявил, что шансы на то, что двое пропавших горняков еще живы, невелики.

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Спасательные работы были затруднены из-за ила и воды, накопившихся в шахте. Причина аварии пока не известна.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар призвала провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем и обеспечить безопасность всех шахтеров.

Уголь в Велене добывается на глубине более 500 метров под землей.

Двое шахтеров погибли в результате несчастного случая в Велене в 2003 году.

Напомним, летом на одной из старейших шахт Польши произошла серьезная авария.

А в результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли трое горняков.