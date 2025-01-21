У Брюсселі підтвердили, що всі фінансові потреби України на 2025 рік закриті ЄС та G7

Фінансові потреби України у 2025 році повністю закриті, завдяки макрофінансовим механізмам Європейського Союзу та G7.

Про це повідомили єврокомісар Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, передає кореспондент "Європейської правди".

Європейські посадовці підкреслили, що Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році – завдяки допомозі з боку Євросоюзу та "Групи семи".

"Підтримка з боку міжнародних партнерів України залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла протистояти триваючій агресії, підтримувати макроекономічну стабільність та продовжувати зусилля з відновлення.

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Завдяки партнерам з ЄС та G7 фінансові потреби України на 2025 рік покриваються за рахунок ініціативи єврокредитів (ініціатива G7 з надання Україні до 50 млрд доларів під гарантії надзвичайних доходів з російських заморожених активів. – Ред.), а також нашого механізму Ukraine Facility", – розповів Валдіс Домбровскіс.

"Фінансові потреби України на 2025 рік покриті. Також покрита частина фінансових потреб на 2026 рік. Так що зараз все, здається, під контролем", – додав Анджей Доманський.

За його словами, цей результат не залежить від рішень, які може прийняти нова адміністрація США.

"Той факт, що Україна фінансово забезпечена на цей рік, означає, що це не залежить від будь-якого рішення, яке можуть прийняти США", – наголосив Доманський.

Польський міністр зауважив, що Євросоюз "буде уважно стежити за розвитком ситуації і буде готовий надати будь-яку подальшу допомогу, якщо це буде потрібно".

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

Детально про програму підтримки – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.