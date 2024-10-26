Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Єврокомісія привітала досягнення консенсусу країнами Групи семи і Євросоюзом щодо їхніх внесків у 50 млрд доларів кредиту для України, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених російських активів; внесок ЄС становитиме орієнтовно 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала пресслужба Єврокомісії 26 жовтня.

Єврокомісія привітала консенсус між країнами G7 та ЄС щодо того, як буде наданий спільний кредит на 50 млрд доларів (45 млрд євро) на бюджетну, військову допомогу Україні та відбудову.

"Це підтверджує, що ЄС і партнери у G7 виконують обіцянку, яку вони зробили у червні на саміті лідерів в Апулії… Це досягнення підкреслює непохитну налаштованість ЄС і партнерів у G7 підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, відновлення та відбудову", – йдеться у заяві.

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"З огляду на підтверджені внески партнерів у G7, пропорційні розміру їхніх економік, ЄС очікувано надасть макрофінансову позику на приблизно 18 млрд євро", – зазначають у комюніке. Процедури для запуску допомоги будуть завершені до кінця року і кошти можуть почати надходити з 2025 року.

Нагадаємо, раніше цього тижня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо створення спецмеханізму Ukraine Loan Cooperation Mechanism, який дозволить використовувати для погашення кредиту для України прибутки від заморожених російських активів та добровільні внески країн-членів або третіх країн. Після того рішення затвердила Рада ЄС.

Внесок ЄС у загальній сумі кредиту "Сімки" може становити до 35 млрд євро, але у підсумку буде меншим. Таку суму заклали через початкову невизначеність щодо розміру внесків інших партнерів, передусім США.

Сполучені Штати цього тижня підтвердили, що нададуть для кредиту 20 млрд доларів – максимальну очікувану суму, яка до останнього була під сумнівами, тому що ЄС не вдалося впровадити запобіжник від несподіваного скасування санкцій, як того хотіли у Вашингтоні, через спротив Угорщини.

Сума внеску Британії становитиме 2.26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.

Нагадаємо, кошти з нового кредиту будуть надходити на додачу до виплат за затвердженею минулої зими багаторічною програмою фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро (Ukraine Facility), які Україна отримує траншами під зобов’язання виконувати затверджений план реформ (Ukraine Plan).