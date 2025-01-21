В Брюсселе подтвердили, что все финансовые потребности Украины на 2025 год закрыты ЕС и G7

Финансовые потребности Украины в 2025 году полностью закрыты благодаря макрофинансовым механизмам Европейского Союза и G7.

Об этом сообщили член Европейской комиссии Валдис Домбровскис и министр финансов Польши, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Анджей Доманский во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов, передает корреспондент "Европейской правды".

Европейские чиновники подчеркнули, что Украина полностью обеспечена финансово в 2025 году – благодаря помощи со стороны Евросоюза и "Группы семи".

"Поддержка со стороны международных партнеров Украины остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла противостоять продолжающейся агрессии, поддерживать макроэкономическую стабильность и продолжать усилия по восстановлению.

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Благодаря партнерам из ЕС и G7 финансовые потребности Украины на 2025 год покрываются за счет инициативы еврокредитов (инициатива G7 по предоставлению Украине до 50 млрд долларов под гарантии чрезвычайных доходов с российских замороженных активов. – Ред.), а также нашего механизма Ukraine Facility", – рассказал Валдис Домбровскис.

"Финансовые потребности Украины на 2025 год покрыты. Также покрыта часть финансовых потребностей на 2026 год. Так что сейчас все, кажется, под контролем", – добавил Анджей Доманский.

По его словам, этот результат не зависит от решений, которые может принять новая администрация США.

"Тот факт, что Украина финансово обеспечена на этот год, означает, что это не зависит от любого решения, которое могут принять США", – подчеркнул Доманский.

Польский министр отметил, что Евросоюз "будет внимательно следить за развитием ситуации и будет готов предоставить любую дальнейшую помощь, если потребуется".

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.