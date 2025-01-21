Політик "Альтернативи для Німеччини" оскандалився цитуванням Геббельса

Депутат ради міста Ерлінген у Баварії від "Альтернативи для Німеччини" Зігфрід Ермер потрапив під вогонь критики, коли під час виступу процитував міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час виступу в міській раді Ерлінгена минулого четверга, 16 січня, Ермер почав цитувати нацистського політика Йозефа Геббельса і зображати нацистську партію НСДАП як "соціалістичну", а отже, ліву.

На знак протесту всі інші політичні групи та фракції покинули залу до кінця виступу Ермера.

Реклама:

Лорд-мер Флоріан Янік, який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, засудив інцидент і звинуватив "АдН" у провокаціях, в яких "правові межі часто не діють, і крайні праві можуть в кінцевому підсумку представити себе не тільки жертвою, але й переможцем".

Наразі незрозуміло, чи матиме інцидент кримінальні наслідки для Зігфріда Ермера. У мерії Ерлангена заявили, що справою має займатись поліція.

Правоохоронці стверджують, що їм відомо про інцидент, але наразі проти політика "Альтернативи для Німеччини" не висунуто жодних звинувачень у зв'язку з цим, і розслідування не ведеться.

Йозеф Геббельс був міністром пропаганди Третього Рейху і одним з найвпливовіших політиків за часів нацистського режиму.

Нагадаємо, минулого року інший політик "АдН" Йорг Дорнау потрапив у скандал через інформацію, що він має прихований цибулевий бізнес у Білорусі і там працюють політв’язні режиму Лукашенка.

У зв'язку з цими фактами проти Дорнау почала попереднє розслідування німецька прокуратура.