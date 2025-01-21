Политик "Альтернативы для Германии" оскандалился цитированием Геббельса

Депутат совета города Эрлинген в Баварии от "Альтернативы для Германии" Зигфрид Эрмер попал под огонь критики, когда во время выступления процитировал министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время выступления в городском совете Эрлингена в прошлый четверг, 16 января, Эрмер начал цитировать нацистского политика Йозефа Геббельса и изображать нацистскую партию НСДАП как "социалистическую", а следовательно, левую.

В знак протеста все другие политические группы и фракции покинули зал до конца выступления Эрмера.

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Лорд-мэр Флориан Яник, представляющий Социал-демократическую партию Германии, осудил инцидент и обвинил "АдГ" в провокациях, в которых "правовые границы часто не действуют, и крайне правые могут в конечном итоге представить себя не только жертвой, но и победителем".

Пока непонятно, будет ли иметь инцидент уголовные последствия для Зигфрида Эрмера. В мэрии Эрлангена заявили, что делом должна заниматься полиция.

Правоохранители утверждают, что им известно об инциденте, но пока против политика "Альтернативы для Германии" не выдвинуто никаких обвинений в связи с этим, и расследование не ведется.

Йозеф Геббельс был министром пропаганды Третьего Рейха и одним из самых влиятельных политиков во времена нацистского режима.

Напомним, в прошлом году другой политик "АдН" Йорг Дорнау попал в скандал из-за информации, что он имеет скрытый луковый бизнес в Беларуси и там работают политзаключенные режима Лукашенко.

В связи с этими фактами против Дорнау начала предварительное расследование немецкая прокуратура.