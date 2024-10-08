У Німеччині почали розслідування щодо "цибулевого бізнесу" у Білорусі депутата від "АдН"

Прокуратура Лейпцига почала попереднє розслідування за фактом того, що депутат від "Альтернативи для "Німеччини" Йорг Дорнау регулярно залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, для робіт на своїй цибулевій плантації.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

У численних публікаціях спочатку білоруських, а згодом німецьких ЗМІ йшлося про те, що на фермі депутата в Білорусі працюють ув'язнені, причому в окремих повідомленнях згадується і про примусову працю.

Інформацію про початок розслідування у прокуратурі також підтвердили мовнику MDR.

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Саксонське відділення "АдН" заявило, що вітає попереднє розслідування прокуратури щодо її депутата земельного парламенту.

"Ми, саксонська "АдН", вітаємо той факт, що ця справа тепер розслідується юридично чисто і з урахуванням фактів. Ми довіряємо незалежній саксонській судовій системі", – сказав генеральний секретар політсили Ян Цверг.

Він додав, що допоки у справі триває розгляд, діє презумпція невинуватості.

У партії заявили, що не коментуватимуть подальші процеси.

Дорнау народився в Борні у Саксонії. У 2016 році він приєднався до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". З 2019 року він став членом саксонського парламенту і представляє парламентську групу "АдН" із сільськогосподарської політики.

Німецький політик потрапив у заголовки федеральних німецьких ЗМІ після того, як з'ясувалося, що він володіє сільгосппідприємством ТОВ "Цибулька-Бел" у Білорусі. Його ферма вирощує цибулю та інші овочі на кількох сотнях гектарів у Лідському районі.

Вести підприємницьку діяльність депутатам, згідно із законом про Саксонський парламент, не забороняється. Однак Дорнау приховав свій бізнес у Білорусі, тим самим порушивши зобов'язання щодо звітності. Як наслідок у серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував його на 20 862 євро.