Президент України Володимир Зеленський прокоментував наміри президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розширити територію США.

Про це він говорив у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відповідав на запитання про те, чи не є небезпечним сигналом заява Трампа про наміри розширити територію США з огляду на те, що є інші держави, які це зробили.

"Я дуже обережний, коли я не чув якусь конкретику, з якою я погоджуюсь або не погоджуюсь. Щодо розширення Америки, чесно кажучи, це були загальні слова у президента Трампа… Якщо у нього ідея розширитись за рахунок Російської Федерації, наприклад, то чому ні?" – сказав Зеленський.

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"Що стосується інших кроків щодо геополітики – складно поки що сказати. Будуть якісь офіційні конкретні речі – ми так само будемо офіційно конкретно говорити про це", – додав глава держави.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб США контролювали Гренландію і Панамський канал.

Данія заявила, що відкрита до переговорів зі США про свої інтереси в Арктиці, але підкреслює, що "Гренландія належить гренландцям".

Більше на цю тему читайте у статті "Зробити Америку ще більшою".