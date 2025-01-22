Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа расширить территорию США.

Об этом он говорил в Давосе на встрече с представителями Международной медиарады 21 января, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отвечал на вопрос о том, не является ли опасным сигналом заявление Трампа о намерениях расширить территорию США, учитывая то, что есть другие государства, которые это сделали.

"Я очень осторожен, когда я не слышал какую-то конкретику, с которой я согласен или не согласен. По расширению Америки, честно говоря, это были общие слова у президента Трампа... Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?" – сказал Зеленский.

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"Что касается других шагов по геополитике – сложно пока сказать. Будут какие-то официальные конкретные вещи – мы так же будем официально конкретно говорить об этом", – добавил глава государства.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы США контролировали Гренландию и Панамский канал.

Дания заявила, что открыта к переговорам с США о своих интересах в Арктике, но подчеркивает, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

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