Данія готова обговорити з адміністрацією Трампа безпеку в Арктиці

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що США мають інтереси безпеки в Арктиці, а відтак країна готова обговорити їх з новою адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.

Про це він заявив під час пресконференції в Єрусалимі, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив Расмуссен – Данія визнає, що Сполучені Штати мають інтереси безпеки в Арктиці.

"Ми згодні з тим, що американці мають певні побоювання щодо ситуації з безпекою в Арктиці, які ми поділяємо, і тому в тісній співпраці з Гренландією ми готові продовжити переговори з новим президентом США, щоб забезпечити законні американські інтереси", – запевнив він.

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Зазначимо, Данія, яка контролює безпеку в Гренландії і навколо неї, 18 грудня, попередила про підвищений ризик військової конфронтації в Арктиці, спричинений агресивною і загрозливою поведінкою Росії.

А нещодавно ЗМІ дізналися, що Данія надіслала команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

Зауважимо, впродовж останніх тижнів Трамп відмовлявся виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.

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