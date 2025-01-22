В МЗС Італії називають тісні стосунки Мелоні та Трампа "корисними для ЄС"

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президент США Дональд Трамп формують тісні трансатлантичні відносини, і в італійському МЗС вважають, що вони будуть корисними не лише для країни, а й для всього ЄС.

Про це заявив агентству Reuters заступник міністра закордонних справ Італії Едмондо Чіріеллі, пише "Європейська правда".

Мелоні була єдиною європейською лідеркою на президентській інавгурації Трампа в понеділок. Вона прибула туди всього через два тижні після того, як літала до Флориди, щоб зустрітися з Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго. Контакти з Трампом вивели її на лідируючі позиції, щоб стати новим союзником Вашингтона в Європі.

"Трамп обрав її за довіру, надійність і стабільність нашого уряду як бажаного співрозмовника в ЄС", – заявив агентству Чіріеллі, член партії Мелоні "Брати Італії".

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"Це корисно для Італії, а також буде корисно для ЄС", – додав представник італійського МЗС.

Трамп і Мелоні засипали одне одного похвалами відтоді, як президент оформив своє повернення до Білого дому.

"Це дуже хвилююче. Я тут з фантастичною жінкою. Вона дійсно взяла Європу штурмом", – сказав Трамп під час візиту Мелоні до Мар-а-Лаго цього місяця.

Мелоні, зі свого боку, наполягає на тому, що обраний президент США буде захищати інтереси Заходу, і каже, що його геополітичні навички можуть змусити російського лідера Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Трамп має здатність балансувати між дипломатією і стримуванням", – сказала вона після поїздки до Флориди.

"Італія завжди буде віддана консолідації діалогу між Сполученими Штатами та Європою, що є важливою опорою для стабільності та зростання наших спільнот", – сказала Мелоні у своїй заяві після того, як привітала Трампа з приведенням до присяги.

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