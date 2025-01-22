В МИД Италии называют тесные отношения Мелони и Трампа "полезными для ЕС"

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп формируют тесные трансатлантические отношения, и в итальянском МИД считают, что они будут полезными не только для страны, но и для всего ЕС.

Об этом заявил агентству Reuters заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириэлли, пишет "Европейская правда".

Мелони была единственным европейским лидером на президентской инаугурации Трампа в понедельник. Она прибыла туда всего через две недели после того, как летала во Флориду, чтобы встретиться с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго. Контакты с Трампом вывели ее на лидирующие позиции, чтобы стать новым союзником Вашингтона в Европе.

"Трамп выбрал ее за доверие, надежность и стабильность нашего правительства как желаемого собеседника в ЕС", – заявил агентству Чириэлли, член партии Мелони "Братья Италии".

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"Это полезно для Италии, а также будет полезно для ЕС", – добавил представитель итальянского МИД.

Трамп и Мелони засыпали друг друга похвалами с тех пор, как президент оформил свое возвращение в Белый дом.

"Это очень волнительно. Я здесь с фантастической женщиной. Она действительно взяла Европу штурмом", – сказал Трамп во время визита Мелони в Мар-а-Лаго в этом месяце.

Мелони, со своей стороны, настаивает на том, что избранный президент США будет защищать интересы Запада, и говорит, что его геополитические навыки могут заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Трамп обладает способностью балансировать между дипломатией и сдерживанием", – сказала она после поездки во Флориду.

"Италия всегда будет привержена консолидации диалога между Соединенными Штатами и Европой, что является важной опорой для стабильности и роста наших сообществ", – сказала Мелони в своем заявлении после того, как поздравила Трампа с приведением к присяге.

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