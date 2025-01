Премʼєрка Італії приїхала до Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу, 4 січня, зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка приїхала в його резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агентство АР.

Трамп з'явився на показі документального фільму, який описує проблеми, з якими, за словами деяких юристів-консерваторів, стикаються в правовій системі США.

Він вийшов до бальної зали Мар-а-Лаго ввечері в суботу в компанії Мелоні, яку представив присутнім журналістам.

Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf