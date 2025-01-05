Премʼєрка Італії приїхала до Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу, 4 січня, зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка приїхала в його резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агентство АР.

Трамп з'явився на показі документального фільму, який описує проблеми, з якими, за словами деяких юристів-консерваторів, стикаються в правовій системі США.

Він вийшов до бальної зали Мар-а-Лаго ввечері в суботу в компанії Мелоні, яку представив присутнім журналістам.

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Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf – Harry Sisson (@harryjsisson) January 5, 2025

"Я тут із фантастичною жінкою, прем'єр-міністеркою Італії. Вона справді взяла штурмом Європу, і всіх інших, і ми просто вечеряємо сьогодні ввечері", – додав Трамп.

Разом із обраним президентом США на показ фільму прийшли номінанти на ключові посади в його адміністрації, зокрема майбутній держсекретар Марко Рубіо і міністр фінансів Скотт Бессент.

Республіканець і раніше тепло відгукувався про Мелоні, назвавши її "справжнім живчиком", та, за повідомленням ЗМІ, запросив її на свою інавгурацію 20 січня.

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