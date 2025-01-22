Туск закликав ЄС озброїтися для "виживання" в умовах глобальної нестабільності

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європейський Союз повинен озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку.

Про це він сказав на сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

У середу, 22 січня, Туск закликав країни-члени ЄС збільшити витрати на оборону.

"Якщо Європа хоче вижити, вона повинна бути озброєна", – заявив він.

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Польський прем’єр нагадав, що Польща головує в ЄС на ротаційній основі впродовж шести місяців, до червня, під час яких її головним пріоритетом є зміцнення безпеки блоку, що складається з 27 країн.

Зазначимо, новий американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає за необхідне для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

18 січня мер Варшави і кандидат в президенти Польщі Рафал Тшасковський заявив, що Польща і європейські країни мають виділяти на оборону 5% ВВП.

22 січня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.