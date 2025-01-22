Туск призвал ЕС вооружиться для "выживания" в условиях глобальной нестабильности

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европейский Союз должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка.

Об этом он сказал на сессии Европейского парламента в Страсбурге, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В среду, 22 января, Туск призвал страны-члены ЕС увеличить расходы на оборону.

"Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена", – заявил он.

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Польский премьер напомнил, что Польша председательствует в ЕС на ротационной основе в течение шести месяцев, до июня, во время которых ее главным приоритетом является укрепление безопасности блока, состоящего из 27 стран.

Отметим, новый американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

18 января мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский заявил, что Польша и европейские страны должны выделять на оборону 5% ВВП.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.