Глава дипломатії ЄС: Трамп правий, що ми мало витрачаємо на оборону

Американський президент Дональд Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, яку транслюють онлайн, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зауважила, що, за даними розвідок, Росія може випробувати готовність ЄС до самооборони через 3-5 років, тому Євросоюзу слід наростити свої військові спроможності.

"Минулого року країни-члени спільно витратили на оборону в середньому 1,9% ВВП, в той час як Росія витрачає 9%. Ми витрачаємо мільярди на наші школи, соціальний захист, охорону здоров’я, але якщо ми не інвестуватимемо більше в оборону – усе це під загрозою", – сказала Каллас.

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Вона підкреслила, що неспроможність Європи інвестувати у військові спроможності також надсилає небезпечний сигнал агресору.

"Президент Трамп має рацію, кажучи, що ми не витрачаємо достатньо. Настав час інвестувати. Нам потрібні інвестиції від країн-членів та приватного сектору, але також із загального європейського бюджету", – заявила Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.