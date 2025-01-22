В Італії кажуть, що не готові підвищити оборонні витрати до 5% ВВП

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що цільовий показник оборонних витрат Італії залишається на рівні 2% від ВВП.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує ANSA, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо заклику президента США Дональда Трампа до країн НАТО підвищити показник оборонних витрат до 5% від ВВП, Крозетто заявив, що країні ще не вдалося досягти 2%.

"Нам ще не вдалося досягти 2%, наразі наша мета – 2%, офіційно встановлена НАТО", – сказав він.

Реклама:

Крозетто зазначив, що наступна зустріч НАТО відбудеться наприкінці червня.

"Ми побачимо, чи встановлять вони іншу мету. Наразі це 2%", – наголосив очільник Міноборони Італії.

Зазначимо, Трамп підтвердив, що вважає за необхідне для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

22 січня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європейський Союз повинен озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку.