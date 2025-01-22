В Италии говорят, что не готовы повысить оборонные расходы до 5% ВВП

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что целевой показатель оборонных расходов Италии остается на уровне 2% от ВВП.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует ANSA, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о призыве президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить показатель оборонных расходов до 5% от ВВП, Крозетто заявил, что стране еще не удалось достичь 2%.

"Нам еще не удалось достичь 2%, пока наша цель – 2%, официально установленная НАТО", – сказал он.

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Крозетто отметил, что следующая встреча НАТО состоится в конце июня.

"Мы увидим, установят ли они другую цель. Сейчас это 2%", – подчеркнул глава Минобороны Италии.

Отметим, Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.

А премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европейский Союз должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка.